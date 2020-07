Een 69-jarige vrouw is donderdag hardhandig beroofd van haar ketting in de Laan van Berlijn in Haarlem.

Het incident gebeurde toen de vrouw in de richting van de Engelandlaan liep. Ter hoogte van de kruising met de Boedapeststraat werd ze van achteren aangevallen door een man. De vrouw kwam daarbij ten val en raakte lichtgewond. De man greep haar ketting en vluchtte weg in de richting van de Laan van Angers.

De verdachte was zo tussen de 20 en 25 jaar oud en droeg een volledig lichtgrijs trainingspak. Hij was tussen de 1.80 en 1,85 meter lang. Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.

De afgelopen weken worden er vaker halskettingen geroofd.