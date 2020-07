Zwembad De Houtvaart, het enige buitenbad in Haarlem, is sinds woensdag 1 juli weer toegankelijk. Het monumentale zwembad uit 1927 had langer de tijd nodig om zowel in als buiten het bad alles zo coronaproof mogelijk te maken.

"De belangrijkste regel is dat je vooraf moet reserveren en betalen. Iedereen moet thuis ook alvast de zwemkleding aantrekken", zegt een woordvoerder van het zwembad. Op de vloer geven pijlen de juiste looproutes aan en bij de ingang staat de bekende fles met desinfecterende handgel.

Dat De Houtvaart iets later open ging dan de andere baden in de stad, heeft een praktische reden. "Het bad moest nog helemaal gevuld worden met water en dan moet het vervolgens ook nog de juiste chloor- en pH-waarde krijgen. Dat duurt wel drie weken", aldus Schimmel.

Het zwembad werkt met een tijdslot van 45 minuten en de banen zijn ingedeeld van 'langzaam' naar 'snel'. In die laatste baan zwemt Haarlemmer en topzwemmer Bram Daalman. Hij komt uit voor de Nederlandse paralympische sportploeg.

"Normaal train ik in Amersfoort, maar dat was nu nog niet mogelijk. Daarom moet ik in de buurt op zoek naar een bad en gelukkig is De Houtvaart nu weer open. Buiten zwemmen is toch veel lekkerder dan binnen zwemmen", zegt Daalman.