GroenLinks-fractieleider Rosan Kocken heeft samen met de PvdA, D66, SP, ChristenUnie, het CDA en de Partij voor de Dieren een motie ingediend. Ze willen dat er rond Keti Koti vanuit de provincie Noord-Holland meer stilgestaan wordt bij het slavernijverleden.

Ook moet er in het provinciehuis in Haarlem een tentoonstelling over het slavernijverleden komen. Tegenstanders van de motie zijn bang dat het pand dan beschadigd zal worden.

Het provinciehuis, dat gebouwd is tussen 1785 en 1789, is betaald door bankier Henry Hope, die zijn fortuin heeft vergaard met slavenhandel.

De VVD, FVD, PVV en Robert Baljeu van Fractie Baljeu stemmen tegen de motie. De angst bestaat dat wanneer het provinciehuis 'gebruikt' wordt voor maatschappelijk beladen onderwerpen, het pand misschien door tegenstanders beschadigd zal worden.

Kocken denkt dat die beschadigingen zullen meevallen. "Als we een discussie hebben, moeten we geen blad voor de mond nemen omdat er misschien ergens iemand heel boos over kan worden", aldus Kocken. "Laten we dan juist de discussie met die boze mensen voeren."

De stemming voor de motie loopt nog. Een deel van de stemmen wordt ook nog schriftelijk ingediend. De definitieve uitslag wordt over een week bekendgemaakt, maar omdat een meerderheid voor de motie is, zal die er zo goed als zeker doorheen komen.