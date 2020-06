De Prinsenbrug in Haarlem krijgt twee nieuwe stoplichten, zo meldt de gemeente dinsdag. De verkeerslichten worden van 6 tot en met 10 juli vervangen, waardoor een groot deel van de rijbanen is afgesloten.

Het fiets- en voetpad blijft wel bereikbaar. Van 6 tot en met 10 juli zijn de stoplichten gedoofd en zijn er verschillende omleidingen.

Het verkeer kan van west naar oost over één rijbaan en wordt via de Gedempte Oostersingelgracht verder geleid. Verkeer vanaf de oostkant kan niet over de brug en moet ook via de Gedempte Oostersingelgracht. De Friese Varkenmarkt, Harmenjansweg en Kick Smitweg zijn afgesloten.

De verkeerslichten worden vervangen omdat ze verouderd zijn. Ook worden de verkeerslichten verplaatst naar de bovenzijde van de weg zodat ze beter zichtbaar zijn. De gemeente ontving namelijk regelmatig meldingen over onveilige verkeerssituaties op de kruising met de Kick Smitweg. De verkeersveiligheid moet door de verplaatsing verbeteren.