Welzijnsorganisatie DOCK is speciaal voor in de zomer een zogenaamd zakgeldproject gestart voor kinderen in Haarlem-Oost waarbij ze bijvoorbeeld door middel van schoonmaken van de wijk of voorlezen aan kleine kinderen kunnen bijverdienen.

Met het bijverdienen in de zomer hoopt Dock de jeugd toch een doel te geven. Per week ontvangen kinderen 2,50 euro als ze meedoen aan één van de twee activiteiten.

Bovendien worden de kinderen door de activiteit 'Clean-Up' bewust van het zwerfafval in hun eigen buurt. Dock organiseert ook een introductiedag om de kinderen bewust te maken van wat ze met het verdiende geld zouden kunnen doen om ze te leren dat werken voor je geld en een spaardoel loont.

De activiteiten van Dock vinden plaats bij Speeltuin De Kindervreugd. Het voorlezen is op woensdagmiddag, de Clean-up is op donderdagochtend.