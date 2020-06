Restaurant 't Wapen van Kennemerland aan de Ramplaan in Haarlem, ook bekend als 'De Stinkende Emmer', mag de uitbreiding van het terras in het weiland ernaast laten staan. Dat heeft de gemeente Haarlem maandag aan eigenaar Robbert van Berkel laten weten.

Toen terrassen vanwege het versoepelen van de coronamaatregelen op 1 juni weer open mochten, stelde de gemeente Haarlem tien regels op voor terrasuitbreidingen. Er moest nog wel 1,5 meter afstand gehouden worden, maar om ondernemers tegemoet te komen mochten ze hun terrassen uitbreiden.

Een van de regels is dat terrassen alleen mogen worden vergroot op verharde ondergrond zoals trottoirs. "Zo blijft het groen en het gras in de stad zoveel mogelijk onbeschadigd", staat in de regels.

Robbert van Berkel breidde zijn terras uit op het weiland naast zijn restaurant, ondanks dat hij wist dat dat eigenlijk niet mocht. Alternatieven leverden praktische bezwaren op en Van Berkel vreesde anders voor zijn omzet en uiteindelijk de toekomst van het bedrijf.

'Bij wijze van uitzondering'

Omwonenden van het restaurant maakten bezwaar tegen de uitbreiding van het terras en vroegen de gemeente op te treden. Van Berkel begon daarop een petitie in de hoop dat hij de gemeente kon overtuigen door veel handtekeningen op te halen. De petitie werd bijna tweeduizend keer ondertekend, maar een definitief besluit van de gemeente bleef uit.

Een woordvoerder van de gemeente laat maandag weten dat bij wijze van uitzondering toch is besloten het terras goed te keuren. "We doen wat we kunnen om ondernemers te helpen. We oordelen onder meer of terrassen anderen in de weg zitten en kijken naar de veiligheid", aldus de gemeente.