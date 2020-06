Haarlemmers hebben zaterdag zo'n 6.000 kilo aardappelen opgekocht van boer Paul Munsterman uit Nieuw-Vennep. Hij raakt ze maar niet kwijt, omdat de horeca en festivals ze vanwege de coronacrisis niet nodig hebben voor de frietverkoop.

Door het initiatief aardappelberg.nl in twaalf steden raakt de boer nu toch een klein deel van de aardappelen kwijt.

Drie weken geleden startte Slow Food Youth Netwerk Nederland (SFYN) het initiatief in Amsterdam. Toen werden in korte tijd 20.000 kilo frietaardappelen van boer Munsterman gekocht.

Met tassen en kratten stonden Haarlemmers in de rij bij de aardappelberg op het Tennispad in het Haarlemse Schalkwijk. Via de app Too Good To Go, waar al bijna vierduizend ondernemers de voedselverspilling proberen te stoppen, kon er een ticket van 4,50 euro worden gekocht om een tas vol met aardappelen te kunnen opscheppen.

De aardappelberg in Haarlem slonk onder toeziend oog van Kevin Corcoran. Hij heeft het initiatief in de stad opgezet en is blij dat er animo voor was. "Elk beetje dat gered kan worden en waar de boer een goede prijs voor kan krijgen, is beter dan niks", aldus Corcoran.