Op het station en in de treinen van en naar Zandvoort was het vrijdag bijzonder druk. Strandgangers werden met hekken in goede banen geleid en 1,5 meter afstand houden was in de meeste gevallen onmogelijk.

"We werden met dranghekken tegengehouden. Eerst moesten de mensen uit de trein en van het station. Toen mochten wij pas in de trein, maar van 1,5 meter afstand was geen sprake. Daar was het veel te druk voor", zegt een van de reizigers tegen nieuwspartner NH Nieuws.

Onderling was de sfeer prima volgens hem. "Mensen hadden wat gedronken en iedereen was uitgelaten. Er ontstond geen nare sfeer of ruzie. Dat scheelt."

Eenmaal in de trein was het qua drukte niet veel beter. Alle zitplaatsen waren bezet en ook in de gangpaden stonden mensen. "We zaten hutje aan mutje. Iedereen had een mondkapje op. Mensen probeerden echt om geen lichaamscontact te maken, maar dat ging lang niet altijd."

