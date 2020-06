De brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor een brand in een woonwagenkamp aan de Louis Pasteurstraat in Haarlem. Er vielen bij de brand geen gewonden.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland brak op de zolder van een woonwagen brand uit in een elektrisch apparaat.

Omdat de bewoners niet goed konden duiden wat er precies aan de hand was, schaalde brandweer op naar middelbrand. De brandweerlieden hadden de brand echter snel onder controle.