De Haarlemse burgemeester Jos Wienen heeft van de gemeenteraad van Haarlem de opdracht gekregen om samen met Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort een regionaal vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling van 2021 te bespreken.

Voor de stad zelf geldt dat er van de meerderheid van de gemeenteraad sowieso in 2021 een algeheel vuurwerkverbod moet komen, uitgezonderd het zogeheten schertsvuurwerk zoals sterretjes. Daar moeten dan wel één of meerdere vuurwerkshows voor terugkomen.

Met de regio moet gekeken worden of de buurgemeenten het verbod willen overnemen. Dit om een waterbedeffect voor te zijn. Haarlemmers zouden anders in Heemstede of Bloemendaal alsnog hun vuurwerk kunnen afsteken.

Voor dit jaar geldt er al een landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Eerst wilde een deel van de gemeenteraad al een compleet vuurwerkverbod eind dit jaar, maar dat mag nu een jaar later.