Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat Haarlem Zwarte Piet in de ban doet bij de intocht van Sinterklaas in november.

De politici willen dat er geen subsidie wordt gegeven aan organisaties die nog intochten organiseren waar zwarte pieten bij aanwezig zijn. Ook moet de burgemeester instellingen die nog met zwarte pieten werken, "stimuleren om afscheid te nemen van Zwarte Piet".

Daarnaast moet burgemeester Jos Wienen, of een van de wethouders, met organisaties van Haarlemse sinterklaasintochten in gesprek gaan over het stoppen met Zwarte Piet en ook te stoppen met afbeeldingen van Zwarte Piet op bijvoorbeeld sociale media of in reclame-uitingen.

Burgemeester Wienen hoopt dat de aangenomen motie "geen heftige tegenstellingen en discussie op gaat roepen". Volgens hem zijn er in Haarlem geen intochten met Zwarte Piet die subsidie van de gemeente ontvangen.