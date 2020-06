De 25-jarige Bert V. uit Bovenkarspel is donderdag in de Haarlemse rechtbank veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens het plegen van tientallen babbeltrucs, waaronder in Haarlem, vorig jaar oktober.

Volgens de rechter heeft V. de slachtoffer van de babbeltrucs ernstig gedupeerd.

Het Openbaar Ministerie (OM) had 4,5 jaar cel geëist. Volgens de rechtbank koos V. doelbewust kwetsbare slachtoffers uit. Vaak ging het om oude of juist jonge mensen. Eerder meldde het OM dat zijn oudste slachtoffer honderd jaar oud was, zijn jongste slechts veertien jaar oud. In een tijdsbestek van minder dan twee maanden maakte hij tientallen slachtoffers. Tijdens een eerdere zitting zei V. in "een donkere periode" te hebben gezeten.

V. stelde zich voor als loodgieter van de woningbouwvereniging, en vroeg of hij binnen mocht komen voor onderhoudswerkzaamheden. Eenmaal binnen maakte hij pinpassen, pincodes, sieraden, telefoons, sleutels en munten buit. Onder de sieraden waren erfstukken met vaak grote (emotionele) waarde. "Al met al is er voor tienduizenden euro's gejat", zei de officier van justitie eerder.

Dat deed V. volgens het OM niet alleen. Nadat V. bij zijn slachtoffers was vertrokken, zou de 24-jarige Brenda D. uit Nieuwegein de slachtoffers hebben gebeld en zich hebben voorgedaan als bankmedewerkster, om in die hoedanigheid de slachtoffers hun pincodes af te troggelen.

Naast voorvallen in Haarlem, waren er ook slachtoffers gemaakt in onder andere Amstelveen, Hoorn, Zwaag, Schagen, Hoogkarspel en Medemblik.

Naast zijn celstraf moet V. bijna twintig slachtoffers een schadevergoeding betalen. De bedragen lopen uiteen van 130 tot 1.500 euro. De zaak tegen medeverdachte Brenda D. wordt op een ander moment behandeld.