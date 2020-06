Bewoners aan de Herensingel in Haarlem zijn in de nacht van zaterdag op zondag wakker geschrokken omdat een scooter voor hun deur in brand stond. Even verderop stonden ook twee fietsen en een puincontainer in brand. De politie doet onderzoek naar brandstichting.

De brandweer was er snel bij en wist verdere schade binnenshuis te voorkomen. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om brandstichting. Er werd met een politiehelikopter gezocht naar eventuele brandstichters.

De vlammen kwamen zo hoog dat de hele voorgevel onder het zwarte roet zit. De ruiten, waar de scooter tegenaan stond, zitten vol barsten. "We waren zo bang dat de ruiten helemaal zouden knappen en dat de vlammen dan ook de keuken in zouden komen", vertelt bewoner Jans Hartmans in gesprek met nieuwspartner NH Nieuws. "Dubbelglas heeft ons gered. Het had niet nog een paar minuten langer moeten duren", constateert Hartmans.

Ook buurtbewoners reageren geschokt en verontwaardigd op de schade. "Het is echt een ravage. Afschuwelijk", riep buurvrouw Annelies Ligthart. "De hele straat stond in zijn badjas buiten. Je schrikt gewoon heel erg."

Eerder waren er ook al vier autobranden in de omgeving. De politie onderzoekt op dit moment of de verschillende branden iets met elkaar te maken hebben en wie verantwoordelijk zijn. Getuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie.