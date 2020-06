De politie heeft vier mannen aangehouden die ervan verdacht worden betrokken te zijn geweest bij een overval op een geldtransport in Zandvoort en een overval op een casino in Halfweg. Ze zijn tussen de 24 en 31 jaar en komen uit Amsterdam.

De overval in Zandvoort vond in november 2019 plaats. Dat gebeurde pal naast een casino aan het Badhuisplein. De daders gingen er op een scooter vandoor en stapten later over in een bestelbus.

Op 28 februari van dit jaar was het raak in Halfweg. Twee gewapende mannen overvielen een casino aan de Haarlemmerstraatweg en gingen er met een derde handlanger op een motorscooter vandoor. Medewerkers van een geldtransportwagen waren net op dat moment bezig met een geldoverdracht in het casino, toen de daders toesloegen.

De politie is nog steeds op zoek naar een vijfde verdachte, die is vastgelegd op camerabeelden. De vier gearresteerde Amsterdammers zitten voorlopig vast en moeten eind augustus voor de rechter verschijnen.