De vier grote culturele instellingen in Haarlem zijn dankbaar voor de 2,4 miljoen euro die de gemeente uittrekt om de financiële schade als gevolg van de coronacrisis te beperken. Dat lieten de directeuren van de Stadsschouwburg & Philharmonie, de Toneelschuur, het Patronaat en het Frans Hals Museum donderdag weten tijdens het Pletterij Debat.

Het Haarlemse college van B en W liet donderdag weten in totaal 5,8 miljoen euro vrij te maken voor noodmaatregelen voor onder meer cultuur, sport en horeca in de stad. Een van de maatregelen is dat organisaties en bedrijven in deze sectoren drie maanden lang geen huur hoeven te betalen.

Hoewel in eerste instantie opgelucht werd gereageerd op de bekendmaking van het noodfonds, zijn de vier directeuren nog altijd bezorgd. "Per 1 januari 2021 is de wereld niet in één keer happy", stelt Edwin van Balken van de Stadsschouwburg & Philharmonie. De grote onbekende is het publiek. Gaan ze nog wel komen? En hoe gaat het met de mensen op het toneel? Hoe kunnen zij hun liefdesscènes spelen?"

Ook directeur Jolanda Beyer van poppodium Patronaat vraagt zich af "of bezoekers nog wel oor aan oor en schreeuwend met duizend man in een zaal willen komen voor een concert".

Niemand durft zich te wagen aan een voorspelling. Ze hopen op de loyaliteit van het tot nu toe trouwe Haarlemse publiek, dat na de invoering van de coronamaatregelen alle gekochte kaartjes heeft gedoneerd en zelfs 10.000 euro heeft gedoneerd tijdens het livestreamen van concerten voor het project Haarlem On Air van het Patronaat en Slachthuis 13.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.