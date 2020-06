In de Vredenrijkstraat in de Patrimoniumbuurt in Haarlem is in de nacht van woensdag op donderdag een personenauto zwaar beschadigd geraakt door brand. De politie gaat uit van brandstichting en stelt een onderzoek in.

De auto stond geparkeerd in een parkeervak voor een woning. Ondanks het snelle ingrijpen van de brandweer rond 03.00 uur raakte de auto zwaar beschadigd.

Om 04.50 kreeg de politie ook een melding dat twee mannen een bestelbus in brand probeerden te steken op de Andorrastraat. Een getuige rende achter de verdachten aan, maar ze sloegen op de vlucht in een grijze auto. De bestelbus liep geen schade op.

Het is niet duidelijk of de twee branden met elkaar te maken hebben, maar de politie gaat in beide gevallen wel uit van brandstichting en onderzoekt de zaak. Getuigen wordt opgeroepen om zich te melden.

Deze week waren er al twee andere autobranden in de Zuiderpolder en een derde in de Indische Buurt.

Vorig jaar werden er zestig auto's in brand gestoken in Haarlem. Er is geen duidelijk patroon tussen de daders en locaties van de grote hoeveelheid autobranden in Haarlem vorig jaar, meldde burgemeester Jos Wienen in januari.