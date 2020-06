In de Rozenhagenstraat in de Patrimoniumbuurt in Haarlem is in de nacht van woensdag op donderdag een auto zwaar beschadigd geraakt door brand. De politie onderzoekt de zaak.

De brandweerlieden waren toevallig in de buurt omdat zij net terugreden van een brandmelding aan de Spaarndamseweg om de hoek.

Ondanks het snelle ingrijpen raakte de auto zwaar beschadigd.

Het is de vierde autobrand in Haarlem in een week tijd. Twee keer waren er branden in de Zuiderpolder, een andere keer in de Indische Buurt.

Vorig jaar werden er zestig auto's in brand gestoken in Haarlem. Er is geen duidelijk patroon tussen de daders en locaties van de grote hoeveelheid autobranden in Haarlem vorig jaar, meldde burgemeester Jos Wienen in januari.