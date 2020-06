Het Haarlemse raadslid John Oomkes (PvdA) wil weten wat het kost om de straatnamen van generaals uit de Nederlandse koloniën te vervangen. Dat laat hij dinsdag weten aan regiopartner NH Nieuws.

"Geld wordt vaak gebruikt als motief om iets niet te doen", aldus Oomkes. "Maar dan wil ik wel weten om hoeveel geld het gaat en of we dat de moeite waard vinden."

Oomkes kreeg na het stellen van de schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders bedreigingen toegestuurd via onder meer de mail, maar hij staakt zijn strijd niet.

"Het is raar dat je wel tegen de manier van behandelen van zwarte personen in de Verenigde Staten bent, maar als je hier tegen die straatnamen bent, dan gaat de beer los. Je moet niet het ene belijden en het andere ontkennen."

In Haarlem is de winkelstraat in de Transvaalbuurt vernoemd naar generaal Piet Cronjé, die te boek staat als overwinnaar van de Eerste Boerenoorlog in Zuid-Afrika en daarmee een symbool is voor de kolonisatie van het Afrikaanse land. Generaal Simon Spoor heeft een straat in de Haarlemse Delftwijk op zijn naam gekregen. Hij leidde na de Tweede Wereldoorlog operaties tegen de Indonesische nationalisten in de Nederlandse kolonie.