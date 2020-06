Een man heeft zondag rond 11.45 uur een 58-jarige vrouw bij haar nek gegrepen en haar gouden ketting gestolen op het Pad van Oudshoorn in Haarlem.

De vrouw was daar aan het wandelen met haar twee kleinkinderen. De dader kwam naar haar toe lopen, greep haar vast en trok aan de ketting. Toen de ketting losging, rende de man ermee weg in de richting van de Poelgeest en ging rechtsaf richting Pampus.

Een getuige meldde dat de mogelijke verdachte uiteindelijk weg is gereden op een snorfiets met blauwe kentekenplaat, die daar in de buurt gestald was.

De verdachte is een witte man van ongeveer 25 jaar oud. Hij is minstens 1,90 meter lang en was in het zwart gekleed. Hij droeg een grijze pet en een donkere zonnebril. Ook droeg hij zwarte handschoenen met een gele streep.

De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen.