Een geparkeerde auto in de Sowetostraat in de Zuiderpolder in Haarlem is zondagavond in vlammen opgegaan. Het is de derde autobrand in vijf dagen.

De autobrand vond plaats rond 23.45 uur. De brandweer heeft het vuur gedoofd, maar kon ernstige schade niet voorkomen. De politie heeft het voertuig afgezet en doet maandagochtend sporenonderzoek.

In de nacht van zaterdag op zondag (Archipelstraat, Indische Buurt) en afgelopen donderdag (Steve Bikostraat, Zuiderpolder) waren er ook autobranden in Haarlem.