In de nacht van zaterdag op zondag heeft er een autobrand gewoed op de Archipelstraat in Haarlem. Het is de tweede autobrand in Haarlem deze week.

Rond 3.30 uur werd het brandende voertuig op de Archipelstraat ontdekt. Op videobeelden van de eigenaar zou te zien zijn dat de brand is aangestoken.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het voertuig. Ook een motor die op de stoep geparkeerd stond, raakte door de hitte beschadigd. De politie zal later sporenonderzoek doen om vast te stellen hoe de brand is ontstaan.

In de nacht van donderdag op vrijdag ging er ook een geparkeerde auto in vlammen op. Toen was een auto in de Steve Bikostraat het doelwit. Volgens een woordvoerder van de politie lijkt van een toename echter geen sprake: "Autobranden zijn van alle tijden."