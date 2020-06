De Haarlemse burgemeester Jos Wienen had liever gezien dat het kabinet had ingezet op pepperspray in plaats van een korte wapenstok voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). Ook een deel van de Haarlemse gemeenteraad is het niet eens met de keuze van het kabinet, maar de VVD wel.

Volgens Wienen is pepperspray meer een verdedigingsmiddel en kan het effectief ingezet worden om agressievelingen tijdelijk onder controle te houden totdat de politie komt.

Wienen vindt het wel noodzakelijk dat de boa's nu beter uitgerust worden. Haarlem kende tijdens de afgelopen maanden geen excessieve incidenten, maar in de afgelopen jaren is het aantal geregistreerde gevallen van heftig mondeling geweld en soms fysiek geweld tegen de handhavers wel fors toegenomen.

De burgemeester betuigde eind mei openlijk steun aan de demonstratie van de Haarlemse boa's, maar liet toen al weten dat zijn voorkeur uitging naar pepperspray. De handhavers in Haarlem hebben al steekwerende vesten en een zogenoemde noodknop om direct contact te hebben met de politie. Na de zomer krijgen ze ook bodycams.

Wienen is blij dat hij nu samen met de politie en justitie mag beoordelen of een handhaver een wapenstok mag hebben. Dat oordeel lag tot nu toe bij de overheid en dat werd alleen bij hoge uitzondering toegestaan. Wienen had echter liever gezien dat ook de aanvraag voor het gebruik van pepperspray onder deze regeling was gevallen.

"Bekijk eerst andere mogelijkheden voordat we een wapenwedloop beginnen", vindt Moussa Aynan van Jouw Haarlem. De VVD in Haarlem is wel blij dat de wapenstok beschikbaar wordt gesteld voor de boa's, omdat volgens de partij ook de gemeenteraad als werkgever van de handhavers een taak heeft om voor ze op te komen.