Woensdag 17 juni zal er een antiracismeprotest plaatsvinden in de Haarlemmerhout in Haarlem, zo is te lezen op een pamflet op Facebook. De manifestatie begint om 17.00 en zal zo'n twee uur duren.

Het protest is een initiatief van een groep Haarlemse jongeren in samenwerking met Kick Out Zwarte Piet en We Promise.

De aanleiding voor het protest is de dood van de Amerikaan George Floyd, die 25 mei door politiegeweld in Minneapolis om het leven kwam.

De man werd tijdens zijn arrestatie minutenlang op de grond vastgehouden terwijl een agent op zijn nek drukte met zijn been. Toen Floyd meerdere keren aangaf geen adem te kunnen halen, werd daar niet op gereageerd.

De organisatie van de manifestatie in Haarlem roept deelnemers op om zich aan de anderhalvemeterregel te houden en mondkapjes en wegwerphandschoenen te dragen.