De politie waarschuwt Haarlemmers vrijdag voor een nepbrief die op verschillende adressen in de stad is bezorgd. De brief is door criminelen verstuurd uit naam van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In de brief, die werd verstuurd in een witte envelop, worden geadresseerden verzocht om geld over te maken naar een rekening. Het geld zou namens het IT Politiekorps Nederland gebruikt worden om de softwarebeveiliging van de geadresseerden te verbeteren.

De politie benadrukt dat het ministerie en de politie zelf nooit brieven met dit soort verzoeken sturen. Verder meldt de politie een onderzoek te zijn gestart naar de afzenders van de oplichtingsbrieven.

Mensen die al geld hebben overgemaakt naar aanleiding van de neppe brief, kunnen aangifte doen bij de politie.

Een foto van de brief die verstuurd is naar verschillende Haarlemse adressen. (Foto: Niek van der Wal)