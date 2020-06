Milieubeheerder Spaarnelanden gaat een aantal bermen en grasvelden in en rond Haarlem minder vaak maaien, zodat plantensoorten meer kans krijgen om te groeien, meldt de gemeente vrijdag.

Doordat plantensoorten meer ruimte krijgen om te groeien, komen er meer vlinders, bijen en insecten op af. Bovendien leidt minder maaien tot bloemrijker gras. Hierdoor kan de natuur zich ontwikkelen, aldus de gemeente.

In 2019 testte Spaarnelanden al om minder te maaien. Toen werd ongeveer 30 procent van de Haarlemse gazons vier weken later dan normaal gemaaid. Voor 2020 wil de gemeente dat percentage opschroeven tot 50 procent. Bovendien zal er maar twee keer per maaiseizoen gemaaid worden: eind juni en halverwege september. Deze periodes zijn wel afhankelijk van het weer en de ontwikkeling van het gras.

Het bevorderen van de variatie in de natuur is een geleidelijk proces, benadrukt de gemeente. Spaarnelanden haalt eerst de bovenlaag van het grasveld los. Een aantal gazons wordt vervolgens ingezaaid met weidebloemenmengsel, waarna de milieubeheerder het gras laat groeien. Daarna wordt het gras nog maar twee keer per jaar gemaaid.