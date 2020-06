Het Haarlems college heeft donderdagavond tijdens de raadsvergadering aangegeven komende jaarwisseling de landelijke lijn omtrent het vuurwerkbeleid aan te willen houden. Het college wil pas begin 2021 onderzoeken of een algeheel vuurwerkverbod in Haarlem wenselijk is.

Volgens burgemeester Jos Wienen is het belangrijk om het afsteken van vuurwerk stap voor stap aan banden te leggen. Het draagvlak onder de bevolking is volgens hem erg belangrijk. "Je ziet waar de trend naartoe gaat, maar te ver voor de muziek uitlopen is dan toch te veel."

De partijen GroenLinks, PvdA, SP en de Actiepartij willen juist wel nu al het vuurwerk in de gemeente aan banden leggen, zoals eerder ook in Amsterdam gebeurde.

GroenLinks dient voor de komende raadsvergadering op 25 juni een motie in om al het vuurwerk dit jaar al te verbieden, omdat de partij een kanteling in het advies van de politie ziet. De politie denkt dat een algeheel verbod op vuurwerk, behalve kindervuurwerk, beter te handhaven is, mits ook de directe buurgemeenten meedoen.

Meerdere raadsleden zijn namelijk bang dat Haarlemmers in omliggende gemeenten vuurwerk zullen afsteken als de gemeente Haarlem besluit tot een algeheel vuurwerkverbod. "We drukken dan de mensen naar omliggende gemeenten", volgens fractievoorzitter Wouter Rutten van de VVD.

'Coalitie intern verdeeld'

Rutten denkt niet dat hij de VVD-afdelingen in Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort kan overhalen om daar ook een algeheel vuurwerkverbod af te kondigen. Deze gemeenteraden, waar de VVD veelal meer zetels heeft dan in Haarlem, zijn de afgelopen jaren niet 'pro-vuurwerkverbod' geweest.

De twee coalitiepartijen D66 en CDA lijken intern verdeeld over de kwestie. In ieder geval zijn alle partijen het er wel over eens dat een centrale vuurwerkshow in Haarlem als compensatie voor een vuurwerkverbod dit jaar niet mogelijk zou zijn wegens de maatregelen omtrent het coronavirus. Vooralsnog volgt het Haarlemse college daarom de landelijke lijn wat betreft het vuurwerkbeleid.