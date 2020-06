De politie in Zandvoort heeft donderdag voor de tweede keer deze week een drugsvangst gedaan. Agenten troffen bij een controle 200 gram hennep en hasj, twintig joints en 900 euro aan. Eén man is daarbij aangehouden.

De politie kwam de man op het spoor in de Stationsstraat in Zandvoort, omdat hij zich opvallend gedroeg. De man had een grote rugtas bij zich en stapte in een auto.

Agenten besloten de auto te controleren en namen vervolgens de goederen en het geld in beslag. Het Openbaar Ministerie doet verder onderzoek.

De politie hield maandagavond ook al een man aan nadat er in zijn auto heroïne, cocaïne, contant geld en meerdere telefoons werden aangetroffen.