Als de plannen van de gemeente Haarlem doorgaan, verdwijnen bij de herinrichting van het Houtplein drie van de vier zebrapaden. Dit wordt gedaan om de doorstroming van de bussen te versoepelen.

Aan de kant van het Houtplein rijden zo'n twaalfhonderd bussen per dag en het is ook de historische entree van de stad. Al jaren zijn er plannen om het gebied opnieuw in te richten. In het huidige plan van de gemeente Haarlem wordt een zebrapad verplaatst en verdwijnen de overige drie.

Menno Maas van Actieplatform Bus-kruit vindt het stuitend. "We vinden dat er voorrang moet worden gegeven aan voetgangers, fietsers en gebruikers van het plein en dan past het niet om zebrapaden vandaag de dag weg te halen."

Het standpunt van Bus-kruit wordt gesteund door de verschillende wijkraden, bewoners, gebruikers van het gebied en ondernemers. Donderdag worden de plannen van de gemeente in de raadscommissie besproken en zal Maas ook inspreken. "Ik denk dat het een stevige discussie wordt, maar ik hoop dat de raad de plannen gaat aanpassen."