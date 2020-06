Een automobilist in Haarlem is zaterdagavond over de kop geslagen tijdens een eenzijdig ongeluk op de Europaweg. Niemand raakte gewond.

Het ongeval vond plaats rond 19.45 uur. De automobilist reed vanuit Schalkwijk richting het centrum van Haarlem toen de auto uit de bocht vloog en over de kop sloeg.

De weg was tijdelijk deels afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. De auto is weggesleept door een berger.

De toedracht van het ongeval is onduidelijk, maar volgens de brandweer heeft de hevige regenval de automobilist mogelijk parten gespeeld.