De gemeenteraad in Haarlem vindt dat fietsers meer de ruimte moeten krijgen in de stad. Door fietsen aantrekkelijker te maken werkt Haarlem mee aan een gezonde samenleving tijdens de coronacrisis, zo stelt de raad.

Een meerderheid van de gemeenteraad steunt een motie daarover aan de gemeente Haarlem van de Actiepartij. "Heel veel steden in de wereld zetten nu vanwege het coronavirus zwaar in op de fiets. In Haarlem kan er wat dat betreft wel wat verbeterd worden", aldus Gertjan Hulster, fractievoorzitter van de Actiepartij.

Fietsen is juist vanwege het coronavirus een goede en gezonde oplossing om je te verplaatsen, volgens Hulster. "Tijdens het begin van de crisis viel het autoverkeer in de stad bijna stil. Je merkte gelijk hoe prettig dat was. Nu het autoverkeer weer aanzwelt, moeten we nadenken over oplossingen voor de fiets. Anders is de vrees dat mensen weer meer en meer in de auto stappen."

Deze week heeft de gemeente fietsen verboden in drie straten om meer ruimte te bieden aan terrassen. "Een begrijpelijke keuze omdat het anders te druk wordt. Maar het wordt met de fiets nu wel een stuk moeilijker om ergens te komen. Gaan we voor de fietsers ook iets doen?", vervolgt Hulster.

De Actiepartij wijst erop dat de gemeente nu tijdelijke maatregelen kan nemen. Hulster heeft de wethouder een aantal suggesties meegegeven. Zo is er in de gemeenteraad de wens om van veel straten in de stad een 30 kilometerzone te maken. "Ik hoop dat de wethouder bij de komende vergadering al met voorstellen komt. Anders wordt het september en dat vind ik laat."

