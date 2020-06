Zolang de horeca ruimere terrassen mag neerzetten, is het verboden te fietsen in de Lange Veerstraat, op de Oude Groenmarkt en in de Warmoesstraat in Haarlem.

De gemeente heeft de verkeersmaatregel genomen omdat het te druk wordt op deze punten. De horeca mag terrassen groter maken en daardoor blijft er minder ruimte over.

Fietsers moeten afstappen en met de fiets aan de hand verder lopen of omfietsen via bijvoorbeeld het Spaarne.

Het wordt op de aangewezen punten moeilijk om 1,5 meter afstand te bewaren. Ook vanwege de veiligheid van de terrasbezoekers is het fietsverbod ingesteld.

Het nieuwe voetgangersgebied blijft geldig zolang de horeca nog niet volledig open mag vanwege de coronaregels en de terrassen ruimer mogen worden opgesteld.

