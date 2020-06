De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag na een achtervolging een twintigjarige man aangehouden die 119 kilometer per uur reed op de Leidsevaart in Haarlem. Ook botste hij opzettelijk op meerdere politieauto's.

De achtervolging kwam in Hoofddorp ten einde. De verdachte, een twintigjarige man uit een onbekende woonplaats, had cocaïne gebruikt, zo wees een speekseltest uit. Ook een andere passagier werd aangehouden.

De politie reed de man woensdag rond 2.40 uur tegemoet op de Westelijke Randweg (N208) in Haarlem. De agenten keerden en zetten de achtervolging in. Hierbij werd de auto geklokt op een snelheid van 123 kilometer per uur, terwijl op de provinciale weg niet sneller dan 70 kilometer per uur gereden mag worden.

Toen de bestuurder de Leidsevaart opdraaide, zette hij de verlichting van zijn auto uit en haalde hij een snelheid van 119 kilometer per uur, terwijl daar maar 50 kilometer per uur gereden mag worden. Op de Oosterduinweg raakte de bestuurder in een slip, ging over de middenberm en kwam op de andere weghelft terecht. Vanaf hier vluchtte de auto weer weg.

Verdachte botst op blokkerende politieauto

Toen de auto even later vanaf de Munterslaan in de richting van de Helmlaan reed, kwam deze in een doodlopende straat terecht. De bestuurder stopte aanvankelijk, met achter zich een politieauto. De verdachte gaf echter gas en reed achteruit om opzettelijk tegen de politieauto te botsten. Vervolgens keerde hij via een groenstrook en een berm weer terug op de rijbaan.

Even verderop reed de auto vanaf de Bilderdijklaan in de richting van de Oosterduinweg. Op de rotonde probeerde een andere politieauto de weg te blokkeren. De verdachte reed zonder te remmen of snelheid te minderen tegen de politieauto aan.

Uiteindelijk kwam de achtervolging ten einde op het Bervoetsbos in Hoofddorp. Hier stopte de verdachte en gingen de inzittenden van de auto er lopend vandoor. In de directe omgeving kon de twintigjarige bestuurder worden aangehouden. Ook een van de (in totaal twee of drie) passagiers werd aangetroffen.