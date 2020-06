Een 21-jarige Haarlemmer is woensdag veroordeeld tot achttien maanden celstraf voor het aanranden en mishandelen van twee vrouwen, van wie er één op dat moment zwanger was.

De rechtbank Noord-Holland acht bewezen dat de man de feiten heeft gepleegd en nam de eis van de officier van justitie volledig over.

Eén aanranding en mishandeling vond plaats op 24 november 2018 bij de bushalte aan de Europaweg in Schalkwijk. Het slachtoffer liep in de vroege ochtend naar de bushalte toen de man haar lastigviel. Hij groette haar, liep mee naar de bushalte en zei dat hij haar 50 euro voor een kusje zou geven. Hij raakte haar billen aan, waarop het slachtoffer hem in het gezicht sloeg.

Daarop sloeg de man haar met zijn vuist in het gezicht. Hij betastte het slachtoffer en gaf haar een schop in haar buik, nadat ze zei dat ze zwanger was. Na controle in het ziekenhuis bleek het ongeboren kind ongedeerd.

De andere aanranding vond plaats op 8 april 2018. Een vrouw in de Smedestraat voelde zich onwel en de veroordeelde maakte daar misbruik van. Hij pakte het slachtoffer vast en raakte haar aan, terwijl de vrouw duidelijk maakte dat zij hier niet van gediend was.

Het incident is op camerabeelden vastgelegd. De vrouw fietste daarna met de verdachte achterop richting de Bavokerk. Het slachtoffer stond ter hoogte van de kerk stil en werd toen geschopt door de man.