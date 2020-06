De gemeente Haarlem kijkt met een tevreden blik terug op de heropening van de horeca in de stad. Er is slechts één officiële waarschuwing gegeven.

Handhavers van de gemeente Haarlem constateerden dat de terrassen vol zaten en de sfeer goed en gezellig was, "Het was zeker beheersbaar", laat een woordvoerder weten.

Er is intensief gemonitord en daarbij zijn volgens de gemeente enkele kleine schoonheidsfoutjes geconstateerd, zoals net niet 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Volgens de woordvoerder is dat in overleg met de ondernemers direct aangepast. De gemeente wil deze lijn handhaven. Dat wil zeggen monitoren en in gesprek met elkaar blijven en de horecaondernemer even de tijd geven om eventuele aanpassing door te voeren. Sancties volgen pas als er niet wordt gereageerd op de aanwijzingen.

