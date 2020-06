De 23-jarige Haarlemmer die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd aangehouden na een explosie aan de Vrijheidsweg in Haarlem, is weer vrijgelaten. Dat meldt een politiewoordvoerder aan nieuwspartner NH Nieuws.

De Haarlemmer werd aangehouden na de explosie, die vermoedelijk ontstond door een zware vuurwerkbom die door de brievenbus van een woning werd gegooid. De bewoonster van de woning, een 48-jarige vrouw, raakte daarbij zwaargewond.

Volgens buurtbewoners gaat het om een langlopende vete tussen groepen jongeren. De vrouw die gewond raakte zou de moeder van een van die jongeren zijn.

De betrokkenheid van de 23-jarige man uit Haarlem kan vooralsnog niet worden bewezen. Hij wordt dus niet langer als verdachte gezien.