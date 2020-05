In een woning aan de Vrijheidsweg in Haarlem heeft zondag een explosie plaatsgevonden, meldt de politie op Twitter. Eén persoon raakte zwaargewond. Er is een verdachte aangehouden.

Omwonenden hoorden rond 1.20 uur een luide knal, waarna de gewonde werd ontdekt. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overbracht, maar was wel aanspreekbaar.

In de omgeving van de Vrijheidsweg is een verdachte aangehouden op basis van een signalement. Het is onbekend waar hij precies van wordt verdacht.