Tientallen medewerkers van Spaarnelanden zijn op de Grote Markt in Haarlem bezig met het aanbrengen van gele markeringen in verband met de coronamaatregelen. De lijnen moeten ervoor zorgen dat de terrassen duidelijk zijn afgebakend voor zowel de ondernemer als de bezoekers.

Ook de ondernemers zijn hard aan het werk om alle voorbereidingen rond te krijgen voor de heropening. "Straks plaatsen de meeste ondernemers ook dranghekken om bepaalde looproutes aan te geven, en komen er gele hartjes op de straat met de tekst: bedankt dat u rechts blijft lopen", laat medewerker Ton Hollenberg van Spaarnelanden weten. "Dat klinkt iets minder dwingend dan een pijl op de grond."

Naast de anderhalvemeterrichtlijnen zijn de ondernemers zelf ook verantwoordelijk voor het doen van een gezondheidscheck bij iedere bezoeker. De aanpak van ondernemers verschilt daarin.

Ondernemer Petra Bakkum zegt zelf te werken met een gezondheidsverklaring op papier, die de gasten zelf dienen in te vullen. "Maar er zijn ook grotere bedrijven zoals kroegen die echt iemand bij de deur hebben staan om mensen naar hun gezondheid te vragen", zegt Petra. De oproep is dus vooral ook aan de gasten zelf om de gezondheidscheck naar waarheid te beantwoorden.

Volgens burgemeester Jos Wienen is het belangrijk om als medewerker in de gaten te houden of iemand ziek is, en diegene ook weg te sturen mocht dit toch het geval zijn. "Het is voor een ondernemer erg vervelend als er aan een tafel toch mensen zijn die duidelijk harstikke verkouden zijn."

