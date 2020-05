Het Kennemer Lyceum in Overveen blijft ook volgende week dicht voor de leerlingen. Alle middelbare scholen mogen vanaf 2 juni weer open, maar rector Peter de Zoete ziet het voor zijn school niet zitten.

Het Kennemer Lyceum kiest ervoor de leerlingen rust en regelmaat te geven en houdt tot aan het begin van de toetsweek in de week van 8 juni vast aan online lesgeven. Ook daarna zijn er geen lessen meer in de klaslokalen, want dan begint voor de leerlingen al de zomervakantie.

"Het is gekkenwerk om de school helemaal om te bouwen voor zes lesdagen. Over de datum van 2 juni is niet goed nagedacht. Daar had de minister (Ingrid van Engelshoven, red) zich niet mee moeten bemoeien. Voor het rendement is dat geen goed idee", zegt De Zoete.

De beslissing om het zo op te lossen is relatief makkelijk voor het Kennemer Lyceum, meent De Zoete. "Het Kennemer Lyceum is een havo/vwo-school. Het is zeker een ander verhaal voor vmbo-scholen waar veel praktijklessen worden gegeven."

De Zoete kritisch op overheid

De Zoete vindt dat de minister niet van het onderwijs uit is gegaan bij de beslissing om de scholen weer te openen. "De meerwaarde van fysiek onderwijs zien we wel, maar we mogen nu maar negen leerlingen tegelijk in een klaslokaal hebben vanwege de maatregelen."

Voor na de zomervakantie ontkomt het Kennemer Lyceum er niet aan om na te denken over 'coronaproof' onderwijs. "Wij zijn voor experimenten met nieuwe manieren van lesgeven. Wij denken zelf aan een universiteitssysteem met online hoorcolleges voor grote groepen leerlingen en daarnaast fysiek onderwijs met klassen van negen leerlingen. Daar ben ik niet op tegen."

Volgens De Zoete zijn er meer scholen die dinsdag niet de deuren openen voor hun leerlingen.

