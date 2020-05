Drie Haarlemmers hebben donderdag een celstraf van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaarderlijk, opgelegd gekregen wegens bezit van en handel in een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk.

De officier van justitie had 2,5 jaar celstraf geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Na een anonieme tip vond de politie in november 2018 12.500 kilo vuurwerk in een loods, een bedrijfsauto en een bestelbus in Vijfhuizen. De loods stond in de buurt van een tankstation en twee woningen, waarmee de drie mannen (34, 36 en 50 jaar oud) volgens de rechtbank extreem gevaarlijk bezig waren.

Uit onderzoek is gebleken dat het drietal al eerder vuurwerk in de loods had opgeslagen en dat ze contacten onderhielden met buitenlandse leveranciers. Er zijn meerdere bestellijsten en contactgegevens van Nederlandse kopers gevonden.