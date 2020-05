De buurtcamping in het Reinaldapark in Haarlem gaat deze zomer niet door vanwege de coronacrisis.

De organisatie heeft tot op het laatst geprobeerd de buurtcamping door te laten gaan. Het doet volgens Peggy "veel pijn" om de beslissing te nemen een jaartje over te slaan. "Ik heb de beslissing eigenlijk genomen ter bescherming van de vrijwilligers."

Ze neemt de gemeente niets kwalijk, die heeft alle medewerking verleend, maar de bestaande vergunning is ingetrokken en er moest een nieuwe aanvraag worden gedaan. "Ik moest allemaal regels maken waar we ons aan moesten houden. Een gezamenlijke tent mocht niet en we moesten de camping afbakenen met afzetlint, maar dan voel je je net gevangen op de camping."

Ook moest de organisatie voor beveiliging zorgen en steeds in de gaten houden hoeveel mensen er zijn op het terrein. "Maar ik kan mensen niet gaan tegenhouden en zeggen wat ze allemaal moeten doen. Het is jammer, want we hadden leuke evenementen gepland dit jaar."

De organisatie zet nu alles op alles om de buurtcamping volgend jaar weer door te laten gaan.

