Een 21-jarige man uit Halfweg is woensdagavond beroofd van zijn geld bij een bushalte op het Floridaplein in Haarlem. De politie is nog op zoek naar de dader.

Rond 23.00 uur stond het slachtoffer te wachten op de bus toen hij werd aangesproken door een onbekende man. De dader haalde een wapen tevoorschijn en onder bedreiging moest de man uit Halfweg zijn geld afgeven.

Wat voor wapen de verdachte bij zich had, is nog onbekend. Het slachtoffer liep geen verwondingen op.

Na de beroving ging de dader er op een fiets vandoor in de richting van de Amerikaweg. Agenten zochten naar de verdachte, maar een zoekactie leverde niet op.

De politie roept getuigen op zich te melden.