De asfaltlaag die gestort is op een deel van Circuit Zandvoort waar een tijdelijke tribune moet komen, is niet giftig. Dat laat de gemeente donderdag weten aan regiopartner NH Nieuws.

Uit onderzoek van de Omgevingsdienst IJmond blijkt dat het asfalt geen teer bevat en dus ook niet giftig is. Het Circuitpark Zandvoort meldde eerder al dat het niet om vervuild asfalt gaat.

Stichting Natuurbelang en de fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten beweren dat het om giftig asfalt gaat. Er zouden zogeheten PAK's in de laag zitten, die levensbedreigend voor de rugstreeppad en zandhagedis zouden zijn.

De provincie Noord-Holland en het circuit verschillen nog wel van mening of de asfaltlaag aangelegd had mogen worden. Volgens gedeputeerde Esther Rommel (VVD) gaat het om een overtreding en valt de zogeheten halfverharding niet onder de ontheffing die het circuit had. Volgens de directie van het circuitpark waren alle instanties ervan op de hoogte.

De Grand Prix van Nederland zou eigenlijk van 3 tot en met 5 mei worden verreden, maar door de coronacrisis is de race in Zandvoort uitgesteld naar volgend jaar.