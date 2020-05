Het is topdrukte bij het Vogelhospitaal in Haarlem. In deze tijd worden dagelijks wel veertig nieuwe vogels per dag binnengebracht, waaronder ook veel jonkies, zonder dat dat had gehoeven.

Het vogelhospitaal krijgt vooral jonge vogels binnen die net uit hun nest zijn, maar in de meeste gevallen is het niet nodig om ze te brengen.

"We hebben net weer een jonge ekster binnen", vertelt Wiebe Boomsma, beheerder van het vogelhospitaal. Er worden ook veel jonge merels, musjes en koolmeesjes gebracht.

"Ze zien er vaak kwetsbaar uit. Maar mereltjes vliegen bijvoorbeeld al heel vroeg het nest uit en hebben dan een week nodig om op krachten te komen. Hun spieren moeten zich ontwikkelen. Tot die tijd zitten ze tussen de bosjes of de potjes in de tuin", legt Boomsma uit.

Volgens hem is het belangrijk om de dieren gewoon te laten zitten. "We krijgen veel gezonde dieren binnen. Als ze lekker actief zijn, moet je ze gewoon laten zitten. We kunnen ze grootbrengen, maar van de ouders leren ze veel meer dan van ons."



Als de vogels gegrepen zijn door een kat, is het wel goed om ze te brengen. "Ik raad katteneigenaren daarom aan om hun katten binnen te houden, als dat even kan."