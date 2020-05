Na de steun van de provincie zijn vrijwilligers aan de slag gegaan met het onderhoud van het Radboudbos van scouting St. Radboud in Santpoort-Zuid, zo meldde Henriëtte Abbing, teamleider van de vrijwilligers, dinsdag aan nieuwspartner NH Nieuws.

De groep vrijwilligers bestaat uit ouders van scouts en ex-leden van de scouting.

Vanuit het programma Betrekken bij Groen subsidieert de provincie natuurprojecten van groepen inwoners. Een van die voorstellen kwam vanuit de scouting uit Santpoort-Zuid.

"Een aantal jaren geleden hebben we een beheerplan laten maken. De provincie heeft ons op basis hiervan geld gegeven om aan de slag te gaan. Nu zijn we met elkaar bezig om het bos sterker te maken en de biodiversiteit te vergroten", zei Abbing.

Landschap Noord-Holland ondersteunt de vrijwilligers daarnaast met praktische tips, gereedschap en cursussen. Annika Langeveld van Landschap Noord-Holland komt graag langs om tips te geven. Ze is onder de indruk van het werk dat de vrijwilligers leveren. "Het is mooi om te zien met hoeveel plezier mensen de natuur in hun eigen omgeving kunnen verbeteren", aldus Langeveld.