Burgemeester Jos Wienen heeft tijdens het protest van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Haarlem nogmaals benadrukt hoe belangrijk hij het vindt dat de handhavers in de stad worden uitgerust met pepperspray.

Zo'n zestig boa's verzamelden zich dinsdag rond het middaguur voor het stadhuis. Net als in een aantal andere steden in het land protesteerden ze tegen het geweld waar ze vaak mee te maken krijgen. Ze pleiten voor meer middelen om zich tegen het geweld te beschermen, zoals pepperspray.

Burgemeester Wienen ziet het geweld tegen de handhavers los van de coronacrisis. "Vorig jaar hebben we namelijk ook twee ernstige incidenten gehad waarbij parkeerwachters werden mishandeld."

"Ik wil ze niet bewapenen. Ik wil er geen agenten van maken. Ze hebben een eigen taak, namelijk de handhaving van regels. Mochten ze met agressie te maken krijgen, dan moeten ze zich veilig kunnen voelen en dan is pepperspray een effectief middel om iemand van het lijf te houden."

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil liever dat boa's worden uitgerust met bodycams en noodknoppen. "Het is een langlopende discussie, maar ik hoop dat we binnenkort een serieus gesprek hebben, zodat we dit mogelijk kunnen maken", aldus Wienen.

