Ongeveer zestig buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) protesteerden dinsdag vanaf 12.00 uur op de Grote Markt in Haarlem. Ze willen beter bewapend worden, zoals burgemeester Jos Wienen ook al tijden bepleit. Wienen was ook aanwezig bij de actie om zijn steun te betuigen.

Door de coronacrisis zou het geweld tegen boa's flink opgelopen zijn volgens Ruud Kuin, voorzitter van Nederlandse Boabond eerder tegen NU.nl. "Dat is redelijk voorspelbaar: de boetes zijn in deze coronatijd fors hoger en je hebt per definitie met groepen te maken. Dus dat verhoogt het risico op agressie", aldus Kuin.

De roep om een wapenstok en pepperspray aan de boa's te geven, is nu na een incident op het strand bij IJmuiden op Hemelvaartsdag luider dan ooit. Twee boa's werden aangevallen toen zij jongeren aanspraken die van de pier af wilden springen.

Het incident was een directe aanleiding voor boa's om dinsdag in zo'n acht steden actie te voeren. In Haarlem lazen de boa's een gezamenlijke verklaring voor over het toenemende geweld tegen boa's tijdens de coronacrisis. "Boa's eisen verdedigingsmiddelen" is te lezen op een spandoek dat de actie voerende boa's in Haarlem met zich meedragen.

Sommige boa's zijn al uitgerust met verdedigingsmiddelen, maar dat verschilt per gemeente. Momenteel wordt onderhandeld om dit op landelijk niveau te kunnen gaan regelen. Die gesprekken slepen volgens de boa's veel te lang voort.

Veel boa's uit Noord-Holland doen dinsdag mee aan de actie. De acties worden georganiseerd door de Nederlandse BOA Bond in samenwerking met de gemeentes, de werkgevers van de boa's.