Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) voeren dinsdag onder meer actie op de Grote Markt in Haarlem. Het is onderdeel van een landelijke actie naar aanleiding van het toenemende geweld tegen hun beroepsgroep. Directe aanleiding is de ernstige mishandeling van een boa in IJmuiden op Hemelvaartsdag.

De boa's lezen in Haarlem een gezamenlijke verklaring voor over het toenemende geweld tegen boa's tijdens de coronacrisis. Ook in onder meer IJmuiden en Beverwijk wordt door meerdere boa's actiegevoerd.

De boa die in IJmuiden gewond raakte werd belaagd door een grote groep jongeren. Pas toen een politieagent met wapenstok erbij kwam, gingen de jongeren ervandoor.

"IJmuiden is een voorbeeld van geweld tegen boa's. We willen dat minister Grapperhaus ophoudt met dralen", aldus Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond. De handhavers willen middelen krijgen om zich tegen geweld te verdedigen, zoals een wapenstok en pepperspray.

Ook oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Pieter van Vollenhoven pleitte bij nieuwspartner NH Nieuws voor een dergelijke uitrusting, maar minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vindt dat geen goed idee.

"Het geweldsmonopolie moet alleen bij de politie blijven", zei Grapperhaus na afloop van een overleg met de burgemeesters van het Veiligheidsberaad. De minister is wel voorstander van meer bodycams voor de opsporingsambtenaren.

Veel boa's uit Noord-Holland doen mee aan de actie. De acties worden georganiseerd door de Nederlandse BOA Bond in samenwerking met de gemeentes, de werkgevers van de boa's.

