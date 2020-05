De burgemeester van Haarlemmermeer en voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland, Marianne Schuurmans, houdt er rekening mee dat de coronamaatregelen nog anderhalf tot twee jaar van kracht zullen zijn, zo meldde zij zondag in een uitzending van MeerRadio.

Het hangt af van wanneer het vaccin of medicijn tegen het virus is ontwikkeld. "Ik weet dat mensen dat heel vervelend vinden, die hebben dat ook laten weten, maar zolang er geen vaccin of een medicijn is, zullen we die maatregelen nodig hebben."

Volgens Schuurmans is het onvermijdelijk dat ook de komende periode campagne wordt gevoerd over hoe mensen zich dienen te gedragen tijdens de coronacrisis. De burgemeester waarschuwt dat dat zo zal blijven totdat er geen handhavers meer nodig zijn die toezien op het naleven van de coronamaatregelen.

Tegelijkertijd meent Schuurmans dat het onmogelijk is alles te controleren. Uiteindelijk komt het op de discipline van mensen zelf aan. "We moeten onszelf blijven controleren. Er hoeft maar iets mis te gaan en het virus laait weer op."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.