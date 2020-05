Jaarkaarthouders mogen vanaf maandag weer een rondje wandelen door het park rondom openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Het wandelpark gaat doordeweeks op gezette tijden open en blijft in het weekend voorlopig gesloten.

Wandelpark Caprera ging in de loop van maart op slot, omdat het er te druk werd. De kans op het overdragen van het coronavirus werd daardoor groter.

Hondeneigenaren deden eind april een dringend beroep op de gemeente en de directie van Caprera om het park weer onder voorwaarden te laten openen.

De burgemeester van Bloemendaal, Elbert Roest, wilde wel meewerken aan de heropening van het park, maar dan moest dat wel op een zo veilig mogelijke manier gebeuren.

Hij vroeg de Bloemendalers om zelf met Caprera tot een goede oplossing te komen en dat is gelukt: vanaf maandag 25 mei gaan de deuren onder strikte voorwaarden open voor het publiek.

In totaal zijn er ruim vierhonderd jaarkaarthouders, maar de verwachting is dat die maandagochtend niet allemaal tegelijk met hun honden voor de poort staan.

"Zo'n tachtig daarvan lopen hier dagelijks een rondje, of soms twee. Niet iedereen zal meteen komen en anders moeten we een beetje gaan passen en meten. We houden in ieder geval nu aan dat er niet meer dan vijftig mensen in het park mogen zijn", zegt Lode van Piggelen, directeur van Caprera.

De kaartcontrole wordt door vrijwilligers uitgevoerd bij de entree van het park.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.