Honderd mensen hebben zich donderdagavond op de Grote Markt in Haarlem verzameld als protest tegen het kabinetsbesluit om niet vijfhonderd vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen op te nemen. De aanwezigen vormden een menselijke keten, maar hielden wel genoeg afstand.

Josine Nolet en Wera de Lange hebben het actiecomité Vluchtelingenkinderen Haarlem opgericht. Zij organiseerden donderdagavond het protest.

De demonstranten stonden meer dan een half uur verspreid over het plein. De Lange had veel contact met de politie, omdat er door het protest veel mensen samenschoolden. Echter had burgemeester Jos Wienen al toestemming voor de actie gegeven.

Bovendien werd er bij het protest rekening gehouden met de maatregelen omtrent het coronavirus. Demonstranten werden met stoepkrijt 2 meter uit elkaar gezet.

Nolet en de Lange zijn van plan om wekelijks te demonstreren, en zeggen pas te stoppen als het kabinetsbesluit wordt gewijzigd.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.